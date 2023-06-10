Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи на Арабатській стрілці вранці 10 червня, після яких горіла захоплена росіянами база відпочинку.

Курортний сезон на Арабатці настільки гарячий, що до рашистів на віджатій базі відпочинку сьогодні вранці вирішили доєднатися кілька ракет. Загарбникам чомусь компанія не сподобалася, тож наразі колони автівок з росіянами та місцевими колаборантами екстрено виїжджають в поки що окупований Крим.

OSINT-аналітик Бенджамін Пітте стверджує, що українські ракети влучили в точку з координатами 46.019844N 34.846380E та вразили штаб російського оперативного угруповання "Днепр" на базі відпочинку "Бригантина" на Арабатській стрілці.

Саме це місце за 140 кілометрів від передової володимир путін відвідував у квітні.

Ввечері 9 червня на Арабатській стрілці біля села Щасливцеве було зафіксовано "прильоти" по пансіонату "Експрес", де розмістилися бійці Росгвардії.