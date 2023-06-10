Закарпатські майстри виготовляють турелі для воїнів на передовій [ Редагувати ]
Турелі закарпатських майстрів допомагають нищити ворога на фронті! Інженер Ігор, який до війни викладав хореографію, зібрав команду однодумців і тепер вони роблять кріплення до різного роду кулеметів. Коштами та матеріалами допомагають небайдужі краяни й волонтери, робочих рук теж вистачає! Як кипить робота в тилу - бачила Ірина Ковальчук.
Ось у такому ангарі народжуються турелі, які роблять зброю мобільною.
Олександр, волонтер з Харкова:
За технічними характеристиками вона, звісно, ефективна. І хлопці кажуть, що такого їм не вистачає, тому що є мобільні підрозділи, які працюють на джипах, вони виїжджають на поля. І по москалях, і по "Шахідах" використовується як стаціонарні, так і пересувні точки вогневі.
Ігор, волонтер:
Березень 2022 року - турель для крупнокаліберного кулемета із трубочок, куточків - круглих, прямокутних, смужечок. Примітивна конструкція. На сьогодні у нас вийшов такий виріб з врахуванням усіх побажань.
Ігор - інженер, з металом "на ти". Та до війни - до зброї не мав жодного відношення - викладав хореографію. Зараз зібрав команду однодумців і облаштував волонтерський фронт.
Ігор, волонтер:
Що нами рухає? Банальні речі: мої знайомі, сусіди, з якими ти був знайомий, які були призвані, які ідуть виконувати бойову задачу, звертаються за допомогою. Наша робота більш ефективна, і вони потребують ці дрібниці, які ми робимо. Працюємо задля перемоги!
Матеріали та кошти - дають небайдужі закарпатці. А от конструкції - розробляли самі, з урахуванням побажань військових.
Ігор, волонтер:
Треба просто грамотно закріпити - не до самого кузова, а частково до рами, щоб цю вагу, навіть не при стрільбі, а при їзді воно може розхитатися і вирвати. Тому треба знизу добре грамотно закріпити.
Вага одного такого кріплення для кулемета - до 90 кілограмів. Ще плюс захист...
Олександр, волонтер з Харкова:
Це - основа, яка може бути регульована. Поворотна частина - верхня, поворотна частина - нижня, щоби кулеметникам було зручно. І сама робоча частина, яка може використовуватися, як зенітний варіант, тобто достатньо високо - наразі це актуально, тому що "Шахеди" бомблять наш Київ.
Ці чотири комплекти виготовили за 10 днів! І вже невдовзі вони вирушать у підрозділи до бійців.
А починали майстри з "кішок" для розмінування, потім бронежилети, автівки, зараз крім турелей, роблять триноги, а також пічки для приготування їжі. Словом, усе що попросять військові!
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