А починали майстри з "кішок" для розмінування, потім бронежилети, автівки, зараз крім турелей, роблять триноги, а також пічки для приготування їжі.

Турелі закарпатських майстрів допомагають нищити ворога на фронті! Інженер Ігор, який до війни викладав хореографію, зібрав команду однодумців і тепер вони роблять кріплення до різного роду кулеметів. Коштами та матеріалами допомагають небайдужі краяни й волонтери, робочих рук теж вистачає! Як кипить робота в тилу - бачила Ірина Ковальчук.

Ось у такому ангарі народжуються турелі, які роблять зброю мобільною.

Олександр, волонтер з Харкова:

За технічними характеристиками вона, звісно, ефективна. І хлопці кажуть, що такого їм не вистачає, тому що є мобільні підрозділи, які працюють на джипах, вони виїжджають на поля. І по москалях, і по "Шахідах" використовується як стаціонарні, так і пересувні точки вогневі.

Ігор, волонтер:

Березень 2022 року - турель для крупнокаліберного кулемета із трубочок, куточків - круглих, прямокутних, смужечок. Примітивна конструкція. На сьогодні у нас вийшов такий виріб з врахуванням усіх побажань.

Ігор - інженер, з металом "на ти". Та до війни - до зброї не мав жодного відношення - викладав хореографію. Зараз зібрав команду однодумців і облаштував волонтерський фронт.

Ігор, волонтер:

Що нами рухає? Банальні речі: мої знайомі, сусіди, з якими ти був знайомий, які були призвані, які ідуть виконувати бойову задачу, звертаються за допомогою. Наша робота більш ефективна, і вони потребують ці дрібниці, які ми робимо. Працюємо задля перемоги!

Матеріали та кошти - дають небайдужі закарпатці. А от конструкції - розробляли самі, з урахуванням побажань військових.

Ігор, волонтер:

Треба просто грамотно закріпити - не до самого кузова, а частково до рами, щоб цю вагу, навіть не при стрільбі, а при їзді воно може розхитатися і вирвати. Тому треба знизу добре грамотно закріпити.

Вага одного такого кріплення для кулемета - до 90 кілограмів. Ще плюс захист...

Олександр, волонтер з Харкова:

Це - основа, яка може бути регульована. Поворотна частина - верхня, поворотна частина - нижня, щоби кулеметникам було зручно. І сама робоча частина, яка може використовуватися, як зенітний варіант, тобто достатньо високо - наразі це актуально, тому що "Шахеди" бомблять наш Київ.

Ці чотири комплекти виготовили за 10 днів! І вже невдовзі вони вирушать у підрозділи до бійців.

А починали майстри з "кішок" для розмінування, потім бронежилети, автівки, зараз крім турелей, роблять триноги, а також пічки для приготування їжі. Словом, усе що попросять військові!