Військовим збільшили відпустки до 40 днів: Рада ухвалила закон [ Редагувати ]
Верховна рада схвалила збільшення відпусток для українських військовослужбовців до 40 днів. Відповідне рішення підтримали 270 депутатів.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Згідно із законопроєктом №9378, військовим надають відпустку 30 днів і додатково 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин.
Відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців.
Железняк зазначив, що "це частина того законопроєкту #9342, який був щодо виплат військовим". Але його розгляд затягується вже до липня.
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