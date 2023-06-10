Верховна рада схвалила збільшення відпусток для українських військовослужбовців до 40 днів. Відповідне рішення підтримали 270 депутатів.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Згідно із законопроєктом №9378, військовим надають відпустку 30 днів і додатково 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців.

Железняк зазначив, що "це частина того законопроєкту #9342, який був щодо виплат військовим". Але його розгляд затягується вже до липня.