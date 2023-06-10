Заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс заявив, що російські військові не дають допомогти населенню лівого берега Херсонської області. Окупанти не дають представникам перейти через лінію фронту. Про це повідомляє AP.

Заступник генерального секретаря ООН заявив, що росія не надала представникам організації можливість допомогти жителям окупованого лівобережжя Херсонської області, які постраждали від російського теракту на дамбі Каховської ГЕС.

Гріффітс повідомив, що в середу, 7 червня, зустрівся з послом росії в ООН Василем Небензею, щоб попросити російську владу надати командам організації доступ на окуповану територію, щоб мати можливість допомогти українцям у захоплених регіонах.

Під час розмови ми надали їм деталі, щоб дати можливість Москві прийняти рішення, яке, як ми сподіваємося, буде позитивним. Сподіваюся, це станеться.

Гріффітс розповів, що на підконтрольній Україні території ООН змогла охопити допомогою близько 30 тисяч населення.

За його словами, організація також, імовірно, звертатиметься зі спеціальним закликом про надання Україні додаткових коштів для боротьби з наслідками підриву дамби. Водночас за словами Гріффітса, про це говоритимуть за кілька тижнів, коли наслідки для економіки, довкілля та здоров'я населення постраждалих регіонів стануть більш зрозумілими