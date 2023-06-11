Зеленський ввів санкції проти 178 росіян, у тому числі суддів Конституційного суду [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо 178 фігурантів, в основному громадян росії, зокрема суддів Конституційного суду рф.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 червня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Санкції вводяться на п'ять років. Вони передбачають блокування активів в Україні, зупинення виконання фінансових та економічних зобов'язань, заборону на передачу технологій та прав на об'єкти інтелектуальної власності та інші обмеження.
Серед інших під санкції потрапив голова Конституційного суду росії Валерій Зорькін - той самий, який нещодавно приніс путіну французьку карту України 17-го століття, де "не побачив" нашу країну.
Востаннє Україна запровадила санкції проти росіян 27 травня. Тоді під обмеження потрапили 51 фізособа та 220 організацій, переважно пов'язаних з транспортною, комунікаційною та промисловою галузями росії та Білорусі.
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