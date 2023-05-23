Президент росії володимир путін зустрівся з головою Конституційного суду Валерієм Зорькіним. Серед іншого поговорили про Україну.

Зорькін "ризикнув" показати путіну карту середини XVII століття, складену французами. І сказав, що на цій карті немає України. путін погодився очікувано.

- У нас в Конституционном суде нашлась копия карты XVII века, составленная при Людовике XIV. То есть это середина XVII века, составленная самими французами. Почему я привез ее, Владимир Владимирович: там нет Украины! Да, нет Украины. Есть в двух местах край. Край Речи Посполитой, юг там к Франковску и край Казакии. И большое Царство Российское. Почему я все же рискну вам показать, потому что много было спекуляций насчет того, где истоки, где, как и что и как все это образовывалось. - Ну мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и все. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно, до этого никакой Украины не было в истории человечества.

При цьому на карті, яку показали путіну, є Україна. Землі, яка входить до складу сучасної України, позначена там як Vkraine pays des cosaques (Україна - земля козаків).

Крим позначений як окрема держава - Кримське ханство. А територія, де Петро I збудує Сант-Петербург, позначена як Інгрія і належить Швеції.

У липні 2021 року прес-служба Кремля опублікувала статтю путіна "Про історичну єдність росіян та українців". У ній глава Кремля висловив думку, що "сучасна Україна - цілком і повністю дітище радянської доби", а країна "значною мірою вона створювалася за рахунок історичної росії".

путін знову заговорив про історію освіти України за три дні до початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Тоді він заявив, що Україну було створено росією за рахунок відторгнення частини її історичних територій. путін вважає, що Україну можна "з повною підставою назвати Україна імені Володимира Ілліча Леніна".