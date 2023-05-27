Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 51 фізичної особи та 220 юридичних осіб, пов'язаних з транспортною, комунікаційною та промисловою галузями росії та Білорусії. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Серед компаній, внесених до нового українського списку санкцій, значаться "Мобільні телесистеми" (МТС), "Волга-Днепр лизинг", "РЖД логистика", "РЖДстрой", Солікамський дослідно-металургійний завод, Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів, Мінський автомобільний завод, Мінський механічний завод імені С.І. Вавілова, "Вітебський завод радіодеталей "Моноліт", "Оршанський авіаремонтний завод".

Російські заводи також потрапили під санкції, серед них Карачевський завод "Електродеталь", "Сарапульський Радіозавод", "Челябінський ковальсько-пресовий завод" тощо.

Зеленський також запровадив санкції проти 51 росіянина, серед них вчені та генеральні директори заводів.