Окупанти обстріляли Циркуни на Харківщині касетними боєприпасами [ Редагувати ]
Російські окупанти у неділю, 11 червня, обстріляли Циркуни на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти обстріляли Циркуни Харківського району. Попередньо, касетними боєприпасами.
Профільні служби виїхали на місця влучань, інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється.
Перед цим обласна поліція повідомила, що росіяни знову обстрілюють Харківщину. В області оголошено повітряну тривогу.
по темі
У неділю зранку, 4 червня, окупанти масовано завдали удару по Харківській області
Російські окупанти обстріляли човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині. Шестеро людей отримали поранення.
Російська авіація вдарила по Козацькому. На населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Одна влучила поруч з пʼятиповерхівкою, інша - поблизу дитячого садочка
Окупанти обстріляли бригаду рятувальників під час ліквідації наслідків попередньої атаки
Розбиті підприємства, що забезпечували роботою цілі села. Рештки згорілої ворожої техніки, зруйновані будинки та поля, рясно вкриті вирвами від мін та снарядів. Саме так зараз виглядають райони Харківщини, які більш ніж пів року обстрілювала країна-агресорка. Проте життя сильніше!
Через повінь після підриву Каховської ГЕС російські загарбники на лівому березі Дніпра відійшли за Олешки та за Голу Пристань. Звідти вони продовжують гатити по Херсону. Під артилерійськими ударами - Корабельний та Дніпровський райони міста. Лише минулої доби 200 снарядів прилетіло, 41 обстріл був.