"Користуємося тим, що ворог робить ротацію": Череватий розповів про просування ЗСУ під Бахмутом (відео) [ Редагувати ]
Українські військові продовжують просуватися на Бахмутському напрямку, інколи "по кілька сотень метрів на день". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
На Бахмутському напрямку продовжуються позиційні бої. Ворог, використовуючи ствольну та реактивну артилерію, завдає ударів по наших позиціях. 280 разів за цю добу він бив по нас різними калібрами та системами. Також завдав 7 авіаційних ударів. П'ять боєзіткнень відбулося, в яких ми знищили 92 окупантів, 164 поранено, один потрапив у полон.
Підбито два танки, бойову машину піхоти, бойову машину "Десант" - це бронеавтомобіль, два безпілотні апарати ворога, протитанковий ракетний комплекс, протитанкову гармату, один склад з боєприпасами та три автомобілі, які підвозили снаряди.
Користуючись тим, що ворог робить ротаційні заходи, ми б'ємо по них, ми контратакуємо, і по трішечки, іноді по декілька сотень метрів, іноді до 1,5-2 кілометри, звільняємо нашу землю. Це при тому, що зараз ми не маємо перевагу над ворогом у силах і засобах. Користуємося його слабкими місцями, нашою мотивацією та оперативною наглістю, можна сказати, щоб завдати максимальної шкоди ворогу...
Уже багато місяців ми знаходимося на артилерійській дієті. Ми не можемо собі дозволити розкіш розкидатися снарядами.
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