У Кривому Розі є влучання в житловий будинок: Гуменюк розповіла подробиці ракетної атаки (відео) [ Редагувати ]
У ніч проти 13 червня російська федерація завдала чергових ракетних ударів по Україні. Ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару 4 "шахедами"», 1 - знищено нашими захисниками.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталя Гуменюк.
Ніч на півдні була досить напруженою, складною. Є роботі і протиповітряної оборони, нажаль, є влучання в Кривому Розі в житловий будинок. Це черговий прояв тероризму. Також зруйновані кілька цивільних об'єктів, і промислових об'єктів, пошкоджена рятувальна станція.
Це все говорить про те, що ворог дійсно в істериці, намагається атакувати різні регіони України, у тому числі і в напрямку столиці, і в напрямку тих регіонів, які вважає стратегічними в напрямку підтримки Сил оборони в їх наступальних діях.
Зрозуміло, що вони вишукують логістику, яка допомагає фронту, але, нажаль, влучають саме в житлові будинки.
Для Херсонщини ніч пройшла також дуже напружено. Надвечір знову атакував Бериславський район, знову руйнування, на щастя, обійшлося без жертв. Чого не скажеш про Кривий Ріг - там є і загиблі, і поранені, обставини уточнюються.
по темі
Внаслідок нічного ракетного удару по п'ятиповерхівці в Кривому Розі загинули 3 людини,18 отримали поранення, є люди в тяжкому стані. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко
Російська федерація здатна виготовляти дві-п'ять ракет різних модифікацій на добу. Саме цим поясняється висока інтенсивність ракетних ударів по Україні. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив військовий оглядач Денис Попович
Понівечена п’ятиповерхівка. Попередньо, загинули троє її мешканців. 25 людей поранені, з них 19 - у лікарні. Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв. м.
У ніч проти 13 червня російські війська запустили з Каспійського моря крилаті ракети на Київ, сили ППО збили всі цілі противника. Про це повідомила КМВА
У Кривому Розі вночі 13 червня російські окупанти поцілили ракетою у п'ятиповерховий будинок, є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Вілкул