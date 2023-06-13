У ніч проти 13 червня російська федерація завдала чергових ракетних ударів по Україні. Ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару 4 "шахедами"», 1 - знищено нашими захисниками.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталя Гуменюк.