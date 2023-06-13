Іранські дрони - головний біль для української ППО. Це визнають у Повітряних силах. Попри те, що Тегеран продовжує офіційно заперечувати військову підтримку москви задля вбивства українців, розвідки багатьох країн не мають сумнівів - вантажні літаки з Ісламської Республіки регулярно привозять смертельні вантажі до рф. Тим часом у Вашингтоні заявляють, що росія завершує будівництво власного заводу, де вироблятиме "Шахеди" за іранськими технологіями. Як захід та Україна протидіють загрозі? Та чи є шанс зупинити безпілотний терор? Далі в матеріалі Ольги Жидецької.

Є загиблі. Це найстрашніше.

Атака Одеси безпілотниками. Уламки іранського дрона поцілили у багатоповерхівку: загинули троє людей, ще 27 дістали поранення.

"Шахедний" терор - це те, з чим фактично щодня стикаються українці й справжній головний біль для ППО. Попри те, що завдяки вправності наших хлопців та західному озброєнню вдається збивати майже всі смертоносні повітряні цілі.

Вона швидко виходить на режим, який потрібен для роботи. І швидко знищує цілі.

Знищувати "Шахеди", або за російською номенклатурою безпілотники "Герань", пояснюють у ППО - складно, бо росія запускає їх великими партіями, вони летять низько та заповільно для переслідування літаками, а також вміють змінювати траєкторію. Водночас завдають величезної шкоди у разі влучання та допомагають окупантам викрити розташування нашої протиповітряної оборони та виснажити її. На основі вивчених уламків дронів міжнародні дослідники дійшли висновку, що безпілотники справді іранські, виготовлені на основі викраденої двадцять років тому у Німеччині технології.

При цьому офіційно Тегеран постачання москві озброєння не визнає.

Хосейн Амір-Абдоллахіан, міністр закордонних справ Ірану:

Цей галас, який підняли західні країни про те, що Ісламська Республіка Іран надала росії ракети та безпілотники для допомоги у війні в Україні, ракетна частина абсолютно неправдива. Щодо дронів - ми надали росії обмежену кількість безпілотників за багато місяців до війни в Україні.

Натомість Україна, майже щодня збиваючи чергову партію, доводить - це брехня.

Ми точно знаємо, що іранські інструктори навчали російських терористів користуватися безпілотниками Якщо Іран продовжить брехати про очевидне, це означає, що світ докладе ще більше зусиль для розслідування терористичного співробітництва між російським та іранським режимами та того, що росія платить Ірану за таку співпрацю.

Та попри всі спроби заходу натиснути на Тегеран постачання дронів до росії не припиняється.

Окрім того, американській розвідці стало відомо, що росія будує власний завод для виробництва "Шахедів" за іранськими технологіями. Запрацювати той має вже на початку наступного року в Татарстані.

Джон Кірбі:

Військове партнерство між росією та Іраном, схоже, поглиблюється. Ми також стурбовані тим, що росія працює з Іраном над виробництвом іранських БПЛА на території Росії. Ми публікуємо супутникові знімки запланованого розташування цього заводу з виробництва БПЛА в російській особливій економічній зоні "Алабуга".

Одразу після того з'явилася заява британського МЗС, що також звинувачує режим Ірану у збройній підтримці кремля.

Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії:

Іран забезпечує росію постійним потоком зброї та боєприпасів, які використовуються для вбивства цивільних осіб в Україні. Велика Британія і наші партнери вже наклали санкції на багатьох відповідальних за цю смертоносну торгівлю зброєю і продовжуватимуть притягувати цей відчайдушний альянс до відповідальності.

Такі заяви найімовірніше передують новим санкційним рішенням щодо Тегерану. Його співпраця з росією особливо цікавить Захід у світлі того, що Іран в обмін може одержати від росії технології, потрібні для розробки зброї, зокрема атомної.

Тим часом проти виробників "Шахедів" та причетних до продажу іранських урядовців уже діють обмеження з боку ЄС і України.

Днями Емануель Макрон зателефонував іранському президентові й вкотре попередив його про наслідки подальшої військової співпраці з кремлем. Про що саме говорили - не повідомляють.

Разом з тим Євросоюз працює над розробкою чергового санкційного пакета проти росії. Він насамперед буде спрямований на закриття лазівок для обходу чинних рестрикцій та можливості паралельного імпорту. Саме завдяки цьому і росія, і Іран досі отримують підсанкційні технології, що дозволяють їм підживлювати свій ВПК.

Україні ж поки доводиться розраховувати на допомогу заходу з ППО, а також розвивати власне виробництво протидронової та безпілотної зброї.