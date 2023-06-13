Підрив Каховської ГЕС: в ООН попередили про зростання цін [ Редагувати ]
Голова ООН з надання допомоги Мартін Гріффітс заявив, що підрив дамби Каховської ГЕС вплине на глобальну продовольчу безпеку, призведе до зростання цін на продукти і може викликати проблеми з водою для сотень тисяч людей. Про це повідомляє Reuters.
Це житниця - вся ця територія, що спускається до Чорного моря та Криму, є житницею не лише для України, а й для всього світу.
Вже зараз є труднощі із продовольчою безпекою, і "ціни на продукти обов'язково зростуть".
Майже неминуче, що ми зіткнемося з величезними, величезними проблемами при збиранні врожаю та посіві наступного врожаю. І тому ми побачимо величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку - ось що станеться.
До 700 тисяч людей залежали від водосховища щодо питної води. За його словами, без чистої води люди будуть схильні до захворювань, і що в такій ситуації найбільш вразливі діти.
Збитки такого масштабу громадянській інфраструктурі повністю суперечать міжнародному гуманітарному праву, включаючи Женевську конвенцію.
Це самоочевидно. Той, хто це зробив, порушив Женевську конвенцію.
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