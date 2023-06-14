ЗСУ ліквідували в Бахмуті чемпіона світу з пауерліфтингу, який вступив до ПВК "Вагнер" [ Редагувати ]
Українські захисники ліквідували п'ятиразового чемпіона світу з пауерліфтингу Максима Бархатова. Про це повідомила Федерація пауерліфтингу Красноярського краю. Подробиці загибелі не наводяться.
За словами тренера Бархатова, 41-річний спортсмен, перебуваючи у місцях позбавлення волі, ще на початку року підписав контракт з ПВК "Вагнер" і загинув у квітні під Бахмутом. Родичам про смерть Максима Бархатова повідомили лише вчора. Про це пише сибірське видання "Проспект Мира".
Максим Бархатов також є дворазовим переможцем першості Європи та семиразовим чемпіоном росії у ваговій категорії до 120 кг.
У 2018 році його запросили на роботу до адміністрації Ленінського району Красноярська на посаду першого заступника голови. Навесні 2019-го чиновнику-початківцю довірили міський Центр реалізації соціальних проектів, але після року керівництва установою його звільнили.
У травні 2022 року суд засудив його до шести років ув'язнення в колонії суворого режиму в рамках справи про отримання хабарів (ч. 6 ст. 290 КК рф) та легалізацію злочинних доходів (ст. 174.1 КК рф) на суму понад 8,5 млн руб.
Максим Бархатов
Нагадаємо, у квітні ЗСУ ліквідували сина "міністра спорту" окупованого Криму.
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