Українські захисники ліквідували п'ятиразового чемпіона світу з пауерліфтингу Максима Бархатова. Про це повідомила Федерація пауерліфтингу Красноярського краю. Подробиці загибелі не наводяться.

За словами тренера Бархатова, 41-річний спортсмен, перебуваючи у місцях позбавлення волі, ще на початку року підписав контракт з ПВК "Вагнер" і загинув у квітні під Бахмутом. Родичам про смерть Максима Бархатова повідомили лише вчора. Про це пише сибірське видання "Проспект Мира".

Максим Бархатов також є дворазовим переможцем першості Європи та семиразовим чемпіоном росії у ваговій категорії до 120 кг.

У 2018 році його запросили на роботу до адміністрації Ленінського району Красноярська на посаду першого заступника голови. Навесні 2019-го чиновнику-початківцю довірили міський Центр реалізації соціальних проектів, але після року керівництва установою його звільнили.

У травні 2022 року суд засудив його до шести років ув'язнення в колонії суворого режиму в рамках справи про отримання хабарів (ч. 6 ст. 290 КК рф) та легалізацію злочинних доходів (ст. 174.1 КК рф) на суму понад 8,5 млн руб.

Максим Бархатов

Нагадаємо, у квітні ЗСУ ліквідували сина "міністра спорту" окупованого Криму.