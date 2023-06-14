"росія - загроза світопорядку в Європі": Німеччина ухвалила першу в історії стратегію національної безпеки [ Редагувати ]
Уряд ФРН затвердив першу історію країни стратегію національної безпеки, яка передбачає заходи протидії потенційним зовнішнім загрозам Німеччини у найближчі роки. Про це повідомляє Die Zeit.
Визначальним чинником розробки документа були зміни, спричинені російським збройним вторгненням в Україну.
Документ складається з 40 сторінок. У стратегії йдеться про гарантування безпеки країни в кіберпросторі, про протидію зовнішньому впливу та шпигунству, захист технологій та об'єктів критичної інфраструктури.
Метою ФРН залишається безпечний світ без ядерної зброї. НАТО є "головним гарантом захисту" від військових загроз.
Китай названий у стратегії нацбезпеки ФРН партнером, конкурентом та системним суперником, а росія - "найсерйознішою загрозою" світопорядку в Європі.
Підтримуючи Україну, ми зміцнюємо її стійкість проти російської агресії і водночас вносимо фундаментальний внесок у нашу власну безпеку. Кабмін ФРН виступає за вільну, незалежну та демократичну Україну в її міжнародно визнаних кордонах.
Влада ФРН виступає за розширення ЄС за рахунок України, Молдови та країн Західних Балкан.
Уряд ФРН заявив про прагнення членів НАТО підвищити видатки на оборону до 2% ВВП за кілька років. Крім того, Німеччина планує знижувати залежність від постачання енергоресурсів та сировини шляхом диверсифікації постачання. Також планують збільшити резерви продовольства, енергоресурсів, медичних препаратів.
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