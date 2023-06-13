Захищене небо. У Німеччині стартували навчання повітряних сил НАТО - наймасштабніші за увесь час існування блоку. Це відповідь Альянсу на війну, яку росія розв'язала в Україні. Як проходять маневри - розкаже Тетяна Логунова.

У небі над Німеччиною - військові літаки країн НАТО. У понеділок вранці на авіабазі "Вунсторф" стартували найбільші маневри Альянсу в його історії. Військові із 25 країн блоку тренуватимуться 10 днів. Щоб продемонструвати росії - нападати Альянс не збирається, але буде захищати кожний сантиметр своєї території.

Штефан Вайль, прем'єр-міністр землі Нижня Саксонія:

Сьогодні ми розуміємо необхідність цих маневрів набагато більше ніж тоді, коли їх почали планувати. Після російського вторгнення в Україну ми знаємо, що європейська архітектура безпеки більше не працює.

Єва Хегль, уповноважена Бундестагу у справах військовослужбовців:

Ми будемо проводити ці маневри так, щоб не спровокувати ескалацію. Водночас нам важливо надіслати чіткий сигнал росії.

Нижня Саксонія на сході Німеччини - це лише одна із локацій проведення маневрів. Натівські літаки можна буде побачити також у небі над північними та південними регіонами країни. Залучені й дві авіабази у Чехії та Нідерландах. Пілоти відпрацьовуватимуть стандартні маневри - повітряний бій, перехоплення ворожих літаків, дозаправку у небі, захист від атак з підводних човнів противника та евакуацію мирних громадян із захопленого аеродрому. Утім, є у програмі навчань і пункти, які, імовірно, додали, проаналізувавши хід війни між Україною та росією.

Інго Герхартц, командувач ВПС Німеччини:

У рамках навчань ми також відпрацьовуватимемо боротьбу з безпілотниками та крилатими ракетами, з ними ​​також можна боротися з повітря. За сценарієм, нашим завданням буде захист міст, аеропортів, морських портів. А ще у нас буде аеродром, на який пілоти літатимуть з метою імітаційної евакуації громадян.

До проведення маневрів країни НАТО готувалися кілька місяців. До Німеччини доправили техніку - 250 літаків та перекинули військових із 25 країн Альянсу - їх 10 тисяч. Найбільше представництво у Сполучених Штатів - американці надали для навчань сто винищувачів. У тому числі й багатофункціональний F-35 - найсучасніший бойовий літак на озброєнні Альянсу. Це теж символічний сигнал - США та Європа стоять пліч-о-пліч.

Маневри проводитимуть у суворо визначені години. На сході Німеччини - зранку, на півдні - вдень, і ввечері - на півночі. У цей час повітряний простір закриватимуть для цивільних літаків. Пасажирів, які у найближчі десять днів подорожуватимуть Європою, вже попередили про високу імовірність затримок авіарейсів. А німецьким аеропортам дозволили приймати пасажирські та вантажні літаки вночі.

І ще цікавий момент. Німецькі військові експерти припускають, що маневри НАТО можуть посприяти контрнаступу України. Адже частково відволікатимуть увагу російських розвідників. Які, без сумніву, уважно слідкуватимуть за польотами у небі над Німеччиною.