Німеччина купує ізраїльський протиракетний комплекс Arrow-3 [ Редагувати ]
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Бюджетний комітет Бундестагу схвалив виділення першого траншу у розмірі 560 млн євро на покупку ізраїльського протиракетного комплексу "Хец-3" (Arrow-3), призначеного для перехоплення балістичних ракет, у тому числі за межами атмосфери. Про це повідомляє Politico.
Загальні видатки Німеччини на "Хец-3" - спільну розробку Israel Aircraft Industries та американської Boeing - можуть досягти 4 млрд євро. "Хец-3" - частина протиракетної системи "Залізний купол".
Також німецькі парламентарії схвалили придбання ще шести зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM, які виробляють у Німеччині. IRIS-T SLM призначений, серед іншого, для перехоплення крилатих ракет. На шість таких ЗРК планується витратити майже 950 млн євро, щоб "створити захисну парасольку над Німеччиною".
Влада Німеччини 14 червня представила першу в історії Стратегію національної безпеки. Роботу над нею розпочали в 2021 році, але її значно прискорили після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. У стратегії прописано, що Німеччина збільшить видатки на оборону до 2% ВВП.
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