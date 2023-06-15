"Люди навідріз відмовляються виїжджати": на Херсонщині триває ліквідація наслідків повені (відео) [ Редагувати ]
У четвер, 15 червня, російська армія обстріляла Берислав на Херсонщині, там 55-річний чоловік загинув у власній квартирі. Також російська авіація вдарила по Козацькому. Там поранення отримала 86-річна жінка, її шпиталізували.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова пресцентру Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
Сьогодні під обстрілом була і Золота Балка, і Козацьке, на яке вони знову скинули авіабомби. Також зранку обстрілювали Зеленівку. Там загинула жінка 86 років, а також потрапила під обстріл ще одна жінка 69 років. Вона зазнала поранення і була шпиталізована.
Також вже ввечері під обстрілом був Берислав, там за попередніми даними є постраждалі, вже виїхала швидка.
Зранку також під обстрілом був сам Херсон, там постраждали дві адмінбудівлі. Нещастя без жертв, але ці будинки дуже зруйновані.
Евакуація зараз ще йде, але вже не в таких темпах як була, тому що люди не хотять виїжджати, кажуть, будемо вже тут чекати. Треба тільки провести їм воду та доставити їжу. Люди навідріз відмовляються виїжджати. Евакуація з Острова й інших населених пунктів уже майже припинилася.
Звертаються і родичі, і самі мешканці з лівого окупованого берега Херсонщини. Але, нажаль, не так багато зараз можливості це зробити. Тому що росіяни виконують свої погрози розстрілювати людей. Але майже 150 людей вже виїхали звідти.
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