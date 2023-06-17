Підрив рашистами дамби Каховської ГЕС спричинив значні втрати у сфері культурної та історичної спадщини. У Херсонській та Миколаївський областях у зоні ризику опинилось 147 закладів культури та мистецької освіти. У зоні затоплення - 20 культурних обєктів.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.