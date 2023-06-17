На Херсоншині підтоплено 4 пам’ятки історії національного значення - Ткаченко (відео) [ Редагувати ]
Підрив рашистами дамби Каховської ГЕС спричинив значні втрати у сфері культурної та історичної спадщини. У Херсонській та Миколаївський областях у зоні ризику опинилось 147 закладів культури та мистецької освіти. У зоні затоплення - 20 культурних обєктів.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
На правому березі Дніпра кілька закладів підтоплено, але ситуація більш-менш контрольована. Серед пам’яток історії, які надзвичайно важливі - це будинок-музей Поліни Райко в окупованих Олешках. Там втрачено більшість фресок. Пам’ятка археології національного значення національного значення "Олешківська Січ". Пам’ятний знак на честь 500-річчя першої згадки про козацтво, місце фортеці "Тягин".
Думаю, що відновити все можливо, нажаль ми не знаємо точно, можемо судити лише з фотографій і повідомлень людей, які про це говорять.
Там є інша загроза, яка вже стосується території, яку контролює Україна. Це загроза обміління Каховського водосховища. Тому що відкриті дуже багато пам'яток історичних, і там почали працювати археологи Заповідника Хортиця. Туди направляються археологи українські для того, щоб можна було зберегти ті знахідки, які оголила вода, яка пішла.
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