По всій Україні триває перевірка укриттів цивільного захисту та бомбосховищ. Спеціальні комісії звертають увагу на стан сховищ та чи відкриті вони. У Харкові ревізори забракували лише 6% укриттів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Ми перевірили усі бомбосховища, усі укриття, які є у місті Харкові. Таку перевірку влаштували разом з працівниками ДСНС і Нацполіції. Були виявлені деякі недоліки. Не відповідають нормам зараз 6% укриттів у місті Харкові. І зараз йде повномасштабна робота, щоб привести ці 6% відповідно до норм.

Значну вагу ми приділяємо зараз роботі по бомбосховищах у шкільних закладах. Ми хочемо з 1 вересня розпочати так зване комбіноване навчання. Звісно, за умови, якщо нам дозволить військова обстановка, і за умови, коли батьки відпустять дітей у такі укриття для очного навчання.

Ми виділили на сесії Харківської міської ради кошти в розмірі 47 млн грн для того, щоб привести до ладу всі бомбосховища і всі укриття, які є у наших шкільних закладах.

Ми встановили 14 мобільних укриттів - безпечних зупинок - ми їх так називаємо. Вони зроблені за усіма нормами, щоб рятувати життя людей. Зараз потреби більше зробити немає, бо ці 14 безпечних зупинок відповідають тим умовам, і тому навантаженню на транспортні потоки, які є у Харкові. Там, де велике скупчення людей, які чекають транспорт, там є потреба в безпечних зупинках.