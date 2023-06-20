В Україні можуть зрости ціни на основний продукт: що відомо [ Редагувати ]
Від липня 2023-го в Україні можуть зрости ціни на борошно, тому і на основний продукт – хліб.
Про це попередив директор Хмельницького хлібозаводу Валентин Романенко.
Подорожчання борошна в Україні становитиме близько 7-10%, проте воно станеться лише за умови підвищення відпускних цін на автомобільне пальне, вважає експерт.
Валентин Романенко припустив, що через повернення стандартних ставок акцизу та ПДВ на пальне з 1 липня вартість літра бензину зросте на 12 грн, а дизеля – на 8 грн.
"Таке подорожчання призведе до підвищення собівартості всіх технологічних ланцюжків, у яких використовуються транспортні послуги. Зокрема, це стосується й хліба. Цього місяця суттєвих підстав для подорожчання немає. Якщо буде суттєво підняття пально-мастильних матеріалів, тоді будемо змушені переглядати логістику, цінову політику. І буде подорожчання. Я прогнозую подорожчання від 7 до 10%", – сказав директор Хмельницького хлібозаводу.
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