Від липня 2023-го в Україні можуть зрости ціни на борошно, тому і на основний продукт – хліб.

Про це попередив директор Хмельницького хлібозаводу Валентин Романенко.

Подорожчання борошна в Україні становитиме близько 7-10%, проте воно станеться лише за умови підвищення відпускних цін на автомобільне пальне, вважає експерт.

Валентин Романенко припустив, що через повернення стандартних ставок акцизу та ПДВ на пальне з 1 липня вартість літра бензину зросте на 12 грн, а дизеля – на 8 грн.

"Таке подорожчання призведе до підвищення собівартості всіх технологічних ланцюжків, у яких використовуються транспортні послуги. Зокрема, це стосується й хліба. Цього місяця суттєвих підстав для подорожчання немає. Якщо буде суттєво підняття пально-мастильних матеріалів, тоді будемо змушені переглядати логістику, цінову політику. І буде подорожчання. Я прогнозую подорожчання від 7 до 10%", – сказав директор Хмельницького хлібозаводу.