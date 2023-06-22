У липні - коли від початку повномасштабного вторгнення рф мине 500 днів - Україна хоче провести глобальний Саміт формули миру. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Він відмовився розповідати деталі, зокрема щодо місяця проведення саміту. Водночас розповів, що окрім традиційних союзників України, до участі в саміті запросили країни Азії, Африки та Латинської Америки.

У чому зараз головний зміст переговорів щодо організації формули миру. У тому, щоб залучити на цей саміт не лише наших традиційних друзів (назвемо їх західні країни), але і країни Азії, Африки і Південної Америки. Для того, щоб формула миру дійсно на цьому саміті зафіксувалася як ініціатива, що має глобальну підтримку. І тому ми перебуваємо в переговорах з країнами цих регіонів щодо участі в саміті. Ми надзвичайно обережні. Але скажу так, за останній місяць процес переговорів дуже просунувся... Ключове для нас - це склад учасників цього саміту.

Раніше Зеленський представив лідерам G20 українську "формулу миру" з 10 пунктів, яка має зупинити російську агресію та гарантували Україні безпеку.