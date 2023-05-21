Зеленський хоче провести саміт формули миру у липні [ Редагувати ]
Україна хоче провести саміт формули миру. Це може статися у липні, коли від початку повномасштабного вторгнення рф мине 500 днів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на робочій сесії саміту G7.
"Скоро - 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру - саміт світової більшості", - заявив Зеленський.
Глава держави запросив лідерів країн "Великої сімки" приєднатися до формули миру для завершення війни в України.
Президент пояснив, що Україна розробила формулу миру таким чином, що кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. За словами Зеленського, "кожен у світі може обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати".
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