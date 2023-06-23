Вже тиждень з наслідками повені в будинку бореться Тетяна.

На Херсонщині мешканці затоплених осель поступово повертаються додому. Їхні будинки вкриті пліснявою і скрізь тхне цвіллю. Люди сподіваються, що їм вдасться просушити майно, аби бодай щось зберегти. На допомогу постраждалим прийшли волонтери.

Як виживають ті, хто повернувся додому після підриву росіянами Каховської ГЕС - у нашому наступному сюжеті.

Олександр скаржиться, що на схилі літ став безхатьком. Його квартиру затопило після підриву рашистами Каховської ГЕС.

Олександр Машуков, житель селища Антонівка:

В моем "юном" возрасте я оказался бомжарой, шелудивым псом без жилья. Никто не предполагал. Я, когда вытаскивал, думал, по колено, а когда… Успел только ухватить документы, да и то не все.

Потрапити до рідної оселі чоловік зміг лише напередодні. Через підтоплення набухли дерев'яні двері. Їх довелося ламати.

Олександр Машуков, житель селища Антонівка:

Топором подбил дверь. Полы поднялись. Не закрывается дверь. Все плавало. Мы сейчас в состоянии ходить. Без преувеличения. Вот такой слой ила.

Зараз в оселі Олександра панує протяг, щоб вода скоріше висохла. Вже тиждень з наслідками повені в будинку бореться Тетяна.

Тетяна Ромащенко, жителька селища Антонівка:

Подумали з чоловіком, що вода так далеко не дійде. І 6-го о 7 вечора ми до будинку вже не могли підійти, бо вже було все затоплене. Це жахіття, коли бачиш зі сторони, як будинок заповнюється водою. Це не розказати…

Тікати довелося швидко. З чоловіком взяли лише деякі речі на перший час. Повернутися до рідної хати змогли за тиждень. Вода розмила глиняні стіни, тхне цвіллю, у килимах досі повно води.

Тетяна Ромащенко, жителька Антонівки:

Ось тут можете подивитися, як сів будинок. По кріслах, по диванах видно, як він сів раком. І полізли стіни, глина полізла. Меблі взагалі стоять на одному слові, на одному крилі, подивіться.

Напередодні відкачали воду з підвалу, в якому ховалися під час обстрілів рашистів. Та нині приміщення не придатне як укриття. Жінка вдячна волонтерам, які прийшли на допомогу.

Тетяна Ромащенко, жителька селища Антонівка:

Все, що ми говорили, нам старалися привезти люди. Дякуємо всім, хто нам допомагав. Просто по шматочку, нас трішки підбадьорювали, трішки дарували нам якийсь позитив, бо дуже було тяжко.

Волонтери й тепер допомагають постраждалим від потопу жителям Херсону та області. Віктор був одним з перших, хто з власним човном приїхав рятувати людей з затоплених хат.

Віктор Миронов, волонтер:

Протягом цієї неділі ми евакуювали більше 500 людей і 1800 тварин. Їздили на Олешки. Нашу лодку розстріляли. Не цю, іншу розстріляли. Орки сиділи на висоті, на церкві. Нашу лодку побачили й обстріляли її. Є, шо військові проходять туди вглиб, евакуюють людей, ми їх тут приймаємо, надаємо першу допомогу.

Зараз волонтери намагаються забезпечити постраждалих продуктами, питною водою та шукають, як вирішити інші проблеми, які виникли, коли вода зійшла.

Віктор Миронов, волонтер:

Там зараз сморід скажений. Багато тварин, яких ми не змогли евакуювати, бо вони були зачинені вдома. Зараз там багато трупної отрути. Багато трупів плаває до сіх пір по річці. Потрібно це вичищати, вибирати. Друге - це холера. Починається холера. З цим треба якось справлятися. Ліки привозимо людям, маски захисні - все, що їм потрібно веземо. Привозимо їм зараз грілки, щоб вони могли готувати їжу.

Свою місію волонтери вважатимуть виконаною, коли вода повністю зійде, Дніпро повернеться у своє русло, та завершиться ліквідація наслідків чергового злочину рашистів. На правому березі підтопленими вважаються три населених пункти. На окупованому лівобережжі, вірогідно, досі у воді більше 10 населених пунктів.