Розміщення бойових дельфінів у Севастополі: британська розвідка назвала мету [ Редагувати ]
З літа 2022 року ВМФ росії інвестував значні кошти у посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту у Севастополі. Бойові дельфіни призначені для протидії водолазам. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, заходи включають як мінімум чотири шари мереж та бонових загороджень на вході до гавані.
За даними британської розвідки, в останні тижні цей захист, швидше за все, також був посилений збільшенням числа навчених морських ссавців.
Згідно з опублікованими знімками, плавучих загонів для ссавців у гавані стало майже вдвічі більше, і, швидше за все, там мешкають дельфіни-афаліни. В арктичних водах військово-морський флот також використовує білуг та тюленів.
росія підготувала тварин до виконання низки місій, але ті, що розміщені в гавані Севастополя, швидше за все, призначені для протидії ворожим водолазам.
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