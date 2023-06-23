З літа 2022 року ВМФ росії інвестував значні кошти у посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту у Севастополі. Бойові дельфіни призначені для протидії водолазам. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, заходи включають як мінімум чотири шари мереж та бонових загороджень на вході до гавані.

За даними британської розвідки, в останні тижні цей захист, швидше за все, також був посилений збільшенням числа навчених морських ссавців.

Згідно з опублікованими знімками, плавучих загонів для ссавців у гавані стало майже вдвічі більше, і, швидше за все, там мешкають дельфіни-афаліни. В арктичних водах військово-морський флот також використовує білуг та тюленів.