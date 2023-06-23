Українські захисники завдали ракетних ударів по базах окупантів у окупованих Генічеську та Скадовську Херсонської області. Про це повідомляють у соцмережах місцеві мешканці. Удари підтвердив гауляйтер Херсонщини володимир сальдо.

Предположительно выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow.

У Генічеську пролунало гриміли щонайменше три вибухи, над містом здійнявся стовп чорного диму. Про можливі жертви або руйнування поки що нічого не повідомляється.

У Генічеську, за словами місцевих, ракети прилетіли по базі Росгвардії на території колишнього винзаводу та кадирівського підрозділу "Ахмат" у районі Генічеської Гірки. Також у Генічеську розташована адміністрація окупаційної влади Херсонської області.

Генічеськ і Скадовськ (берег Чорного моря) розташовані на відстані понад 50 км від лінії фронту. У пабліках з'явилися кадри стовпів чорного диму.