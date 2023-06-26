ЗСУ звільнили ще одне село у Донецькій області [ Редагувати ]
Українські сили оборони повернули під свій контроль село Рівнопіль, що у Волноваському районі Донецької області.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram.
Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі.
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