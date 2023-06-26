Затримали мерзотника під час спроби вивезти дитину закордон

На Закарпатті затримали чоловіка, який продавав на органи до Європи дітей віком 1-2 роки. Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

Як мені стало відомо із поінформованих джерел, чоловік підшуковував батьків, які готові продати свою дитину на органи.

Затримання відбулось на КПП "Малі Селменці" на україно-словацькому кордоні. Відомо, що до затримання чоловік вже встиг реалізувати щонайменше три такі "продажі дітей".

Затримали чоловіка під час спроби вивезти дитину закордон. Відомо, що до правоохоронців звернулась мама дитини у якої мерзотник намагався "купити дитину".

Поліція про затримання "торговця живим товаром" не повідомляла.

Нагадаємо, у ресторані на Закарпатті контррозвідники побили генерала СБУ та вивезли в ліс.