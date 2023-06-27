"У білорусі приземлився літак Пригожина" - моніторингова група [ Редагувати ]
У вівторок, 27 червня, літак засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина здійснив посадку на одному з військових аеродромів білорусі. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Бізнес-джет Євгена Пригожина (рег. номер RA-02795) здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом о 07:40.
Як повідомляє моніторингова група, ще один бізнес-джет прилетів з росії о 7:58.
Бізнес-джет BAe 125-800B з реєстр. номером RA-02878 вилетів із Санкт-Петербурга і приземлився на військовому аеродромі Мачулищі о 7:58.
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