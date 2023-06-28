Дуда розповів, коли Польща скасує обмеження на імпорт зерна з України [ Редагувати ]
Польща підтримує скасування обмежень та запровадження регулярного товарообігу між Україною та Євросоюзом після 15 вересня.
Про це на пресконференції в Києві заявив президент Польщі Анджей Дуда.
Глава польської держави зазначив, що вважає за доцільне скасування чинних обмежень на імпорт з України.
"Я сподіваюся, що ці рішення мають бути якнайшвидше скасовані", - додав Дуда.
Він також зазначив, що дострокове скасування обмежень, які діють до 15 вересня, не заплановано, оскільки наступні два місяці необхідні для "певної підготовки".
"Цей час потрібен для того, щоб уникнути явищ, які мають негативний суспільний вплив, та напрацювати механізми, які дозволять без негативних явищ вести товарообмін та транзит", - уточнив Дуда.
Президент України Володимир Зеленський також розповів, що профільний єврокомісар з питань торгівлі Тьєррі Бретон підтвердив такі плани щодо скасування обмежень.
"Ми подивимося, як буде все розблоковано, але він пообіцяв мені, що після 15 вересня не можуть бути продовжені блокування", - додав Зеленський.
по темі
Європейські країни повинні підвищити свою обороноздатність як проти Росії, так і проти Білорусі
Керівник Міністерства оборони Олексій Резніков впевнений, що Україна стане членом НАТО, однак на це потрібен час
Очільник польського уряду Матеуш Моравецький і керівник міноборони країни Маріуш Блащак відвідали Кринки Підляського воєводства, що на кордоні з Білоруссю
Олександр лукашенко заявив, що провів переговори з лідером групи "Вагнер" Євгеном Пригожіним. Стверджується, що переговори узгоджено з володимиром путіним
Президент США Джо Байден обговорив лідерами Франції, Німеччини та Британії ситуацію на території росії