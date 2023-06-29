Робоча група Євросоюзу, яка вивчає можливість використання заморожених активів Центробанку Росії, не знайшла законних підстав для конфіскації цих активів. За даними Bloomberg, сукупна вартість російських активів у ЄС становить майже 219 млрд євро. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів радник Офісу Президента Владислав Власюк.

Bloomberg дає дуже точну оцінку - не менше, ніж 200 млрд євро тільки в Євросоюзі, плюс орієнтовно 9 млрд у Сполученому Королівстві. Плюс орієнтовно стільки ж у Сполучених Штатах Америки. Суми досить великі і мені дуже сподобалися слова про те, що краще використати ці кошти, ніж кошти платників податків Європейського Союзу. А це дуже справедливо, що росія повинна заплатити за відновлення.

Шкода, що так багато часу зайняло - майже рік - пошук і встановлення точної суми цих грошей. Вже є прецеденти, коли частина прибутку від розміщення цих коштів використовується. Є приклад Бельгії, яка десятки мільйонів, зароблених від заморожених активів російської федерації, спрямувала на підтримку України.

І доба новина в тому, що ми просуваємось із імплементацією механізму щодо конфіскації заморожених російських суверенних активів. Днями було хороше рішення про призначення директора реєстру відшкодування. Це буде українець. Ми просуваємось, але потрібно дещо зробити, сильніша політична воля окремих країн, зокрема країн ЄС.

Будь-яку проблему можна вирішити юридичним шляхом. Ми пройшли чималий шлях з ключовими партнерами, які демонструють більшу відданість реалізації цього механізму. Думаю станом на середину осені у нас з'явиться остаточна політична воля, зокрема на рівні Генасамблеї ООН. І це дозволить закінчити аналізувати юридичні інструменти, необхідні для реалізації стягнення конфіскації заморожених російських активів...

Зокрема Сполучені Штати вже спрямовують до України деякі суми не з суверенних активів, а з приватних активів російського олігарха Малофєєва, винного в обході санкції. Інша ситуація в Канаді, там через суд можна буде забирати активі російські. Велика Британія складніше, я б не очікував швидких новин. Але хороша новина в тому, що Британія не зніматиме жодні санкції з рф аже до того часу, поки рф не відшкодує усі заподіяні збитки Україні. Тобто кожна країна, юрисдикція може рухатись по власній програмі.