Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українських громадян, які за допомогою волонтерів їдуть на територію рф, аби забрати своїх дітей – затримують і допитують.

Це небезпечно і тому ми закликаємо не відправляти навмання родичів за своїми дітьми на територію росії!

За словами омбудсмана, у рф в одному з аеропортів затримали двох жінок: одна – мама, яка їхала за своєю дитиною, а інша – жінка, яку відправили за дитиною. Також одна з бабусь просто померла після 13-годинного допиту ФСБ рф.

З початку російського вторгнення в Україну росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, білорусі або віддалених районів росії.