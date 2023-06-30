Міністр культури Італії Даріо Франческіні запропонував Ілону Маску та Марку Цукербергу провести бій у римському Колізеї.

Повідомляється, що кілька днів тому італійський урядовець запропонував 2000-річну арену для проведення історичного бою між власником Twitter і засновником Facebook. Міністр культури звернувся до Цукерберга з пропозицією провести поєдинок "віч-на-віч" у пам'ятці, яка є однією із семи чудес світу.

Маск 20 червня написав у своєму твіттері, що "готовий до поєдинку в клітці, якщо він відбудеться", на що бос Meta відповів в Instagram: "Надішліть мені місце".