Маска та Цукерберга хочуть "зіткнути у бою" в Колізеї [ Редагувати ]
Міністр культури Італії Даріо Франческіні запропонував Ілону Маску та Марку Цукербергу провести бій у римському Колізеї.
Повідомляється, що кілька днів тому італійський урядовець запропонував 2000-річну арену для проведення історичного бою між власником Twitter і засновником Facebook. Міністр культури звернувся до Цукерберга з пропозицією провести поєдинок "віч-на-віч" у пам'ятці, яка є однією із семи чудес світу.
Маск 20 червня написав у своєму твіттері, що "готовий до поєдинку в клітці, якщо він відбудеться", на що бос Meta відповів в Instagram: "Надішліть мені місце".
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