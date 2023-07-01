В Індії 25 людей згоріли живцем у туристичному автобусі [ Редагувати ]
На заході Індії в штаті Махараштра туристичний автобус врізався в огорожу, перекинувся та спалахнув. Загинули 25 людей, повідомляє Press Trust of India дані поліції.
ДТП сталася у ніч проти суботи у місті Булдхана. Загалом в салоні автобуса перебували 33 людини. Вісім вижили та були госпіталізовані. Вони розповіли, що водій втратив керування після того, як у автобуса вибухнуло колесо.
За даними поліції, в Індії в аваріях щороку гине понад 110 тис. людей.
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