Попри обстріли росіян, в Україні відновлюють житло. Усе завдяки підтримці іноземних партнерів. Зокрема, на Київщині розпочато масштабний проєкт вартістю мільйон доларів! Продовжить Юлія Жуховська.

Гори будівельного сміття. Побиті дахи та вибиті вікна. Такий вигляд має вулиця Багірова в місті Ірпінь, що поблизу Києва. На початку повномасштабного вторгнення тут ішли бої, росіяни вчиняли численні злочини проти мирного населення. Ірпінці й досі не можуть оговтатися від тих подій.

Надія Терейковська, жителька Ірпеня:

Вікна були побиті, майже всі, там одне вікно було ціле, дах побитий теж. Як ви бачите, фасад будинку теж.

Надія каже - відновити вікна власним коштом їй не по кишені.

Надія Терейковська, жителька Ірпеня:

Взяти пенсіонерів, то це взагалі непідємно для нас, а так дуже дякуємо всім.

До будинків, що постраждали від обстрілів, майстри заносять нові віконні рами.

Руслан Кравченко, начальник Київської обласної військової адміністрації:

Сьогодні ми розпочинаємо, даємо старт встановлення вікон по всьому Ірпеню. Ми хочемо разом з міжнародним фондом Джем та міськрадою встановити всім вікна, у кого є необхідність. Це Йдеться мова про про 141 будинок багатоквартирний будинок. 268 приватних будинків. Заклади освіти.

Встановлювати нові вікна посадовці обіцяють у квартирах жителів не лише в Ірпені.

Руслан Кравченко, начальник Київської обласної військової адміністрації:

Також ми з міжнародним фондом ДЖЕМ і Баффетом домовилися про встановлення вікон по всьому Гостомелю, Вишгород, а також по Бучанськму району після обстрілів, які були в травні та червні - це 131 квартира, ми також з фондом джем встановлюємо ці вікна.

Андрій Негрич, керівник представництва фонду Global Empowerment Mission в Україні:

Організація здійснює місії по всьому світу, одна з яких - для України, у звʼязку з війною. Ми з перших днів відреагували, фонд відреагував на події і вже вдалося досягти потужних результатів по допомозі та з надання гуманітарної допомоги.

Благодійники з різних куточків світу витрачають на допомогу Україні чималі гроші. Цей проект - не виключення.

Андрій Негрич, керівник представництва фонду "Global Empowerment Mission" в Україні:

В Київщині у нас є домовленність про обʼєм вікон на суму еквівалентну 1 мільйону доларів. Але ми подивимося чи вистачить цього обʼєму закрити всі питання, які є на сьогоднішеній день по області.

Ці всі програми не були би можливі без участі пана Говарда Баффета, який зголосився профінансувати віконну програму.

Тим часом майстри вже розвантажили всі рами, які планували сьогодні. Переходять до монтажу.

Віконна програма має широку географію - наголошують посадовці. Вікна вже встановлюють не тільки на Київщині, а й у пошкоджених будинках Миколаіївської, Запорізької та Харківської областей.