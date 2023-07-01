Подорожчає водопостачання та водовідведення: які зміни чекають на українців у липні [ Редагувати ]
"Доступні ліки" - лише за електронним рецептом. Із 1 липня в Україні повертають у дію цю норму. Також відсьогодні розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступників. Втім це - не всі новації. Варто підготуватися до додаткових витрат. Адже у липні подорожчає водопостачання та водовідведення, зростуть ціни і на пальне. Олена Логінова - докладніше.
Олена Логінова, кореспондентка:
Вже у липні українцям слід готувати "гаманці" до збільшення витрат. Нові суми ми побачимо у платіжках. Відсьогодні зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення для населення. Відповідне рішення ухвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у галузях енергетики та комунальних послуг. Підвищувати тарифи на воду будуть у два етапи - з 1 липня та 1 го вересня. В середньому на 32 %. Втім, вартість може суттєво відрізнятися в залежності від регіону.
Олег Попенко, Голова Союзу споживачів комунальних послуг:
Ці 32% - це така середня температура по палаті. В деяких водоканалах тарифи піднімуться на 5-7%, а в деяких водоканалах тарифи піднімуться на 50% і навіть на 60%. Тому споживач все-таки повинен подивитися на сайті НКРЕКП наскільки точно зростуть тарифи у водоканалів.
І пояснюється така різниця низкою факторів...
Олег Попенко, Голова Союзу споживачів комунальних послуг:
Більшість водоканалів, які мають менше 100 000 абонентів, вони хронічно збиткові. Чим більше абонентів, тим тариф має бути нижче.
Олег Гарник, експерт з питань житлово-комунального господарства аналітичного центру "Асоціації міст України":
Буде залежати від того, наскільки давно цей тариф взагалі оновлюватися. Якщо підприємство там кілька років його не оновлювало - це одне, а якщо воно не оновлювало його 5- 6 років - це звичайно зовсім інше. Досить серйозно зросли складові тарифу - це будемо говорити реагенти, електроенергія інші складові тарифу.
Тарифи на воду не підвищуватимуть у трьох областях України, які постраждали внаслідок бойових дій - на Харківщині, Миколаївщині та Херсонщині. А от результати здорожчання електроенергії, що відбулося в червні, українці відчують скрізь. За кіловат годину тепер платитимемо - 2 гривні 64 копійки. А це приблизно на 40% більше.
Олег Попенко, Голова Союзу споживачів комунальних послуг:
В середньому платіжка пересічного українця, який споживає 175 квт/год на місяць, а таких в Україні щонайменше 70-75% - то в середньому платіжка зросте на 250-300 грн.
Більше витрачати доведеться тепер і водіям, щоб заправити своє авто. Відсьогодні скасовується пільгове оподаткування на пальне - замість 7% повертаються довоєнні - 20% ПДВ. За підрахунками експертів, найбільше здорожчає бензин - на 10-11 грн за літр, дизпаливо додасть у вартості 6-7 гривень, а автогаз - коштуватиме на 2-3 гривні більше.
Але є і позитивні зміни. В липні пенсіонерів чекає планова індексація на 19.7%. Щоправда, вона стосуватиметься лише певних категорій громадян, які вийшли на пенсію за спеціальним законом - науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування. Ця індексація є продовженням перерахунку, що вже відбувся у березні цього року для 10 мільйонів українських пенсіонерів. І цього разу виплати зміняться приблизно для 300 тисяч пенсіонерів.
Павло Розенко, експерт з питань соціальної політики:
Індексуються лише окремі показники призначення пенсійної виплати вони називаються базові показники і майбутній розмір індексації пенсії залежить від тих страхових внесків, які сплачувала людина, зокрема заробітної плати, на якій працювала людина, а також від стажу роботи, від тривалості страхового стажу.
У середньому пенсіонери, яких стосуватиметься перерахунок, отримають від 100 до 1000 грн доплати.
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