В Україні запускають Патронатну служба для вирішення цивільних проблем військовослужбовців (відео) [ Редагувати ]
Держава має створити ефективну систему підтримки ветеранів та їх інтеграції у суспільне та економічне життя. Для цього міністерство соціальної політики України запускає кілька нових програм, які мають допомогти військовослужбовцям та членам їхніх родин. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила радниця міністра соціальної політики України Наталія Кавецька.
Плануємо розпочати дільність патронатної служби у військових частинах ЗСУ. Її зміст полягає в тому, що соціальні працівники безпосередньо працюватимуть при війскових частинах і надаватимуть послуги соціального супроводу для військовослужбовця. Тут важливим аспектом є саме робота з родиною військовослужбовця. Соціальні працівники будуть брати на себе вирішення цивільних питань військовослужбовців і їхніх сімей.
Окрім того, у нас є низка програм соціального відновлення військовослужбовців і членів їхніх сімей. Спільно з Міноборони розробили комплекс заходів, де військовослужбовець та його сім'я під супроводом психологів і соцпрацівників фактично тиждень відпочивають, але у супроводі фахівців, тому що їм можуть надаватися індивідуальні консультації, сімейні консультації. Тут важливе завдання, щоб військовослужбовець відновився і зміг продовжити якісну комунікацію в межах своєї сім'ї, зі своїм близьким оточенням.
У нас є послуга супроводу під час працевлаштування та на робочому місці осіб з інвалідністю, уже ветеранів. Тому що теж дуже важливим аспектом є якраз побудова професійного життя, яким чином ветеран може рухатися далі. І тут важливий момент робота не лише з ветераном, а й членами команди, роботодавцями, для того, щоб максимально інтегрувати та допомогти людині професійно рухатися далі.
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