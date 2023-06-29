Держава має створити ефективну систему підтримки ветеранів та їх інтеграції у суспільне та економічне життя. Ветерани мають отримати пріоритетне право найму на державну службу та мають бути представлені у радах різного рівня. Крім того, держава має допомагати ветеранам почати власний бізнес. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Точно треба, щоб ветеранська політика була провідною. Ми вже працюємо над законодавчою ініціативою, що має бути пріоритетне право ветеранам займати всі державницькі позиції. Тому що якщо людина боронила свободу своєї держави, то вона має пріоритетне першочергове право займати певні посади в державі.

По-друге, це бізнесова складова. Підприємці, підтримка бізнесу. Є кілька гарних ініціатив, направлених на те, що будуть бізнеси, якими зможуть володіти тільки ветерани. Наприклад, як в Америці, де поліцейськими магазинами, які продають екіпірування і обладнання для поліції, можуть володіти лише поліцейські на пенсії. Ніхто інший не може отримати ліцензію на цей вид бізнесу. У також вже є кілька ініціатив, ідей, напрацювань стосовно того, що наприклад, стрілецькі тири, магазини зброї, інше, що пов'язано з обороною, також може бути ексклюзивно надано. Щоб хоч оди з партнерів, засновників такого бізнесу, був ветераном.

Таких ініціатив має бути багато, щоб коли ветеран прийшов, він мав різноманітний вибір - піти працювати на державу, чи відкрити власну справу, чи піти працювати до когось, але на гідних умовах.