Уночі в Київській області спрацювала система протиповітряної оборони, яка успішно знищила ворожі дрони-камікадзе. Уламки цих дронів впали на приватні житлові будинки.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога.

На жаль, в результаті атаки постраждав один з мешканців будинків, який отримав поранення ноги. Йому була надана необхідна медична допомога.

Зараз оперативні групи продовжують документувати наслідки нічної атаки, що сталася в Київській області.