Пошкоджені будинки та постраждалий: результат падіння уламків дронів у Київській області [ Редагувати ]
Уночі в Київській області спрацювала система протиповітряної оборони, яка успішно знищила ворожі дрони-камікадзе. Уламки цих дронів впали на приватні житлові будинки.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
Внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога.
На жаль, в результаті атаки постраждав один з мешканців будинків, який отримав поранення ноги. Йому була надана необхідна медична допомога.
Зараз оперативні групи продовжують документувати наслідки нічної атаки, що сталася в Київській області.
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