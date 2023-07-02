У сучасному світі комп'ютерна техніка відіграє важливу роль у нашому повсякденному житті. Від домашніх комп'ютерів до офісних робочих станцій, нам потрібні надійні та якісні пристрої, які допоможуть нам у роботі, навчанні та розвагах. І якщо ви хочете оновити свою комп'ютерну техніку, але не хочете переплачувати за нові моделі, ми рекомендуємо звернути увагу на брендову техніку з Європи.

Однією з компаній, що спеціалізуються на імпорті та реалізації в Україні брендової техніки з Європи, є EUROPC. На сайті компанії ви знайдете широкий вибір комп'ютерів, ноутбуків і моніторів, які раніше використовувалися в європейських офісах. Цікаво, що ця техніка була придбана раніше через лізингові договори з обмеженим терміном використання, зазвичай до двох-трьох років. Після закінчення терміну лізингу техніка повертається або списується і продається.

Основні переваги брендової техніки з Європи

Однією з головних переваг брендової техніки з Європи є її надійність і висока якість. EUROPC проводить комплексну діагностику кожного пристрою перед його виставленням на продаж. Технічні фахівці компанії перевіряють відсутність зовнішніх пошкоджень, оцінюють працездатність комплектуючих і проводять очищення від пилу, замінюють термопасту та інші роботи. У результаті клієнт отримує техніку, яка готова до використання з моменту підключення.

Крім того, брендова техніка від EUROPC продається за значно нижчими цінами, до 50% дешевше, ніж нові моделі з аналогічними характеристиками в магазинах. Це надає можливість отримати якісну брендову техніку з гарантією, при цьому зберігаючи свій бюджет.

Сервіс, гарантія та доставка від EUROPC

Завдяки понад 19-и річному досвіду роботи та бездоганній репутації, EUROPC допомогли оснастити сотні офісів компаній та домівки звичайних українців по всій країні якісною комп'ютерною технікою. На їхньому сайті https://europc.ua/ ви знайдете широкий вибір моделей ноутбуків, комп'ютерів і моніторів, які завжди в наявності та готові вирішувати ваші завдання.

Гарантійний термін на всі моделі становить 6 місяців, але за бажанням ви можете розширити його до 12 місяців. Доставка здійснюється надійними поштовими компаніями «Нова Пошта» та «Делівері» по всій Україні з можливістю оплати при отриманні (накладеним платежем).

Замовити техніку можна як онлайн так і телефоном або завітавши до офлайн-магазину в Києві. У всіх варіантах замовлення компанія пропонує консультацію щодо вибору пристрою, якщо вам потрібна допомога з вибором найкращого варіанту.

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