Польща направила додаткові сили для охорони кордону з Білоруссю [ Редагувати ]
Польща направить 500 правоохоронців до свого кордону з Білоруссю через напружену ситуацію.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський у Twitter.
"У зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму", – написав Камінський.
За словами міністра, правоохоронці приєднаються до 5 тисяч прикордонників й 2 тисяч солдатів, які охороняють безпеку цього кордону.
Згідно з даними прикордонної служби Польщі, в суботу 187 осіб намагались нелегально перетнути кордон з Білорусі.
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