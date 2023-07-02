Польща направила додаткові сили для охорони кордону з Білоруссю

Польща направить 500 правоохоронців до свого кордону з Білоруссю через напружену ситуацію.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський у Twitter.

"У зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму", – написав Камінський.

За словами міністра, правоохоронці приєднаються до 5 тисяч прикордонників й 2 тисяч солдатів, які охороняють безпеку цього кордону.

Згідно з даними прикордонної служби Польщі, в суботу 187 осіб намагались нелегально перетнути кордон з Білорусі.