Херсонщина продовжує отримувати допомогу з різних регіонів України. Як формували чергову партію гумвантажу на Закарпатті - бачила Ірина Ковальчук.

Юрій Гузинець, голова Ужгородської районної військової адміністрації:

Це - дезінфектор для питтєвої води. Один такий флакончик на тонну питтєвої води - і з технічної вона стає питтєвою. Маємо засоби для дезінфекції води, як і технічної, так і питтєвої, продукти харчування і гумові чоботи!

На подвір'ї районної адміністрації - завантажують у машини все те, що зараз необхідно на Півдні, де й досі усувають наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

Василь Черевка, голова Костринської територіальної громади:

Ми як західний регіон, дякуючи нашим захинсикам, де зараз не літають ракети, це наш обов'язок, допомагати і підтримувати людей.

Три автомобілі - вже готові до відправки на Херсонщину.

Богдан Андріїв, міський голова Ужгорода:

Ми відправили комунальну техніку, в нас готові фахівці виїхати туди для обстеження будівель, які постраждали.

Віктор Микита, голова Закарпатської обласної військової адміністрації:

В перші години після руйнування Каховської ГЕС , виїхало близько 18 працівників, які мають відповідний досвід - Закарпаття постійно підтоплює і саме наші рятувальники, представники державних і комунальних установ, відповідно мають досвід, як діяти у таких випадках. Відправили близько 15 вантажівок - 20 тон різних матеріальних засобів- від харчів, медикаментів, резинових чобіт, лодки і постійно відправляємо. Кілька вантажівок з прісною водою.

Юрій Гузинець, голова Ужгородської районної військової адміністрації:

До цього долучається вся область - всі громади і райони. І залізничним транспортом будуть доставлені найближчим часом на Херсонщину.

Закарпаття відповідає за підтримку постраждалих у трьох підшефних громадах Херсонщини. Закарпатці своїми силами ремонтуватимуть там будинки, пошкоджені ворожими обстрілами.

Віктор Микита, голова Закарпатської обласної військової адміністрації:

Визначаємо як саме будемо ті будинки, реставрувати, там у кількох будинках пошкоджені дахи у результаті артобстрілу. Вже зібрані відповідні фінанси - близько 10 мільйонів гривень ми вже виділили і перерахували на рахунки цих громад.

Паралельно посадовці ведуть перемовини з закордонними партнерами, аби Херсонщині могли допомогти й небайдужі до людського горя іноземці.

Володимир Чубірко, голова Закарпатської обласної ради:

Додаємо зараз їм спеціальні насоси для відкачки багна, яке отримуєм з Чехії. Ми об'єднали наших партнерів і всю допомогу, яку надаємо: продукти харчування, спеціальні насоси, лодки вже там - не потрібні. Таким чином створюєм такі спільні конвої.

Керівники Закарпаття та Херсонщини - постійно на зв'язку щодо нагальних потреб постраждалих. Адже катастрофа, яку росіяни вчинили на Півдні, - біда не лише одного регіону. Це лихо, для всієї країни. І тільки разом ми зможемо якнайшвидше усунути його наслідки.