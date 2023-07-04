Депутатам Львівської облради роздали повістки [ Редагувати ]
Депутатам Львівської обласної ради представники військкомату роздали повістки перед початком пленарного засідання. Про це повідомив депутат від ВО "Свобода" Йосип Ситник.
Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львова. Депутатам вручили Повістки. Слава Україні!
Ситник опублікував повістку, згідно з якою його чекають в обласному військкоматі вже завтра, 5 липня.
Депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин повідомив, що представники військкомату вручали повістки на вході до сесійної зали.
Інформацію про те, що депутатам облради вручали повістки перед засіданням, підтвердила "Суспільному" начальниця пресслужби Львівського ТЦК та СП Марія Левко.
За її словами, повістки вручили в межах мобілізаційних заходів, які тривають в Україні. Скільки депутатів Львівської обласної ради отримали повістки наразі невідомо.
За ухилення від призову та неявку у військкомати громадянам загрожують відповідальністю: штрафами у 1700-3400 грн, а за повторне порушення - 3400-5100 грн, для посадових осіб - штрафи у 3400-5100 грн (за повторне порушення – 5100-8500 грн), а також кримінальною відповідальністю (позбавлення волі від трьох до п'яти років).
Нагадаємо, до 18 серпня в Україні триває військовий стан і мобілізація.
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