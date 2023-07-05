Росія проведе військові навчання із Сирією [ Редагувати ]
У Сирії сьогодні, 5 липня, стартують російсько-сирійські військові навчання, які триватимуть шість днів.
"З 5 липня на території Сирії розпочинаються спільні російсько-сирійські навчання, які триватимуть 6 діб. У ході навчань заплановано відпрацювання питань спільних дій авіації, сил та засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби при відображенні ударів засобів повітряного нападу", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.
Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти практично не проводять міжнародних військових навчань. У поодиноких випадках їх партнерами стають країни, які також перебувають у міжнародній ізоляції.
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