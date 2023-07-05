Начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов. розповів про те, що у тимчасово окупованому Криму активно готуються до оборони, завершуючи будівництво фортифікаційних споруд й не тільки. Про це пише "Укрінформ".

У тимчасово окупованому Криму противник активно готується до оборони: практично завершене будівництво фортифікаційних споруд на півночі півострова, створюється система протидесантної оборони на північно-західному та західному узбережжі Криму для запобігання можливій висадці морських десантів Сил оборони України.

За словами керівника Головного оперативного управління Генерального штабу, наразі відсутні точні дані про втечу родин російських військових з півострова. Однак, можна очікувати значного припливу людей, які намагатимуться залишити Крим після наближення українських військових до Перекопського та Чонгарського перешийків.