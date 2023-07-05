Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 18 юридичних осіб, які повʼязані з росією. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Новий санкційний крок нашої держави. Обмеження застосовані проти 18 юридичних осіб, які повʼязані з потенціалом держави-терориста. Підписав сьогодні відповідний указ. Наш принцип очевидний: має бути заблокована діяльність усіх фізичних та юридичних осіб, на якій ґрунтується здатність російського режиму тероризувати Україну та міжнародний порядок, заснований на правилах. Робимо все, щоб усі санкції були синхронізовані у максимальній кількості юрисдикцій.

Санкції введені проти люксембурзької ABH Holdings SA, а також кіпрських ABH Financial Limited, ABH Ukraine Limited та російських "АБ Холдинг" та "АльфаСтрахование". Також до списку внесено зареєстровану на Британських Віргінських островах Alfa Capital Holdings Limited.

ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited належить 100% акцій Sense Bank (колишня назва - "Альфа-банк Україна"). Через ці компанії банком володіють російські бізнесмени Андрій Косогов, Михайло Фрідман та Петро Авен.

Санкції передбачають блокування наявних в Україні активів, неможливість виведення капіталів за межі країни, заборону збільшення статутного капіталу підприємств, в яких іноземні резиденти володіють 10% або більше капіталу.

Наприкінці березня НБУ визнав репутацію ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited небездоганною. Це дозволить українській владі у перспективі націоналізувати Sense Bank.

У травні російська служба ВВС з посиланням на заяву члена ради директорів ABH Holdings Ендрю Бакстера повідомила, що люксембурзька компанія готується вийти з російських активів. У лютому президент Зеленський запровадив санкції терміном на 10 років проти топменеджерів Альфа-банку Володимира Соколова, Олексія Чухлова, Івана П'яткова, Володимира Воєйкова.