ЗСУ вразили нафтобазу в окупованій Макіївці (відео) [ Редагувати ]
В окупованій Макіївці на Донеччині пролунали вибухи. Про це повідомляють у соцмережах місцеві мешканці. У мережі поширюються відео та фото наслідків вибуху.
Донецькі пабліки та Z-пропагандисти пишуть про влучання в Красногвардійську нафтобазу в Макіївці та пожежу.
Наразі офіційних коментарів від українських властей щодо ударів по Макіївці не було. У екстрених службах окупованої Донеччини повідомляють:
В результате обстрела со стороны ВСУ произошел пожар на Красногвардейской нефтебазе. Горят пять емкостей с топливом - четыре емкости по 50 кубометров и одна - 40 кубометров.
Нагадаємо, напередодні, 4 липня у окупованій Макіївці пролунали вибухи. У ЗСУ повідомили про влучання у склад боєприпасів окупантів.
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