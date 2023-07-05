В окупованій Макіївці на Донеччині пролунали вибухи. Про це повідомляють у соцмережах місцеві мешканці. У мережі поширюються відео та фото наслідків вибуху.

Донецькі пабліки та Z-пропагандисти пишуть про влучання в Красногвардійську нафтобазу в Макіївці та пожежу.

Наразі офіційних коментарів від українських властей щодо ударів по Макіївці не було. У екстрених службах окупованої Донеччини повідомляють:

В результате обстрела со стороны ВСУ произошел пожар на Красногвардейской нефтебазе. Горят пять емкостей с топливом - четыре емкости по 50 кубометров и одна - 40 кубометров.

Нагадаємо, напередодні, 4 липня у окупованій Макіївці пролунали вибухи. У ЗСУ повідомили про влучання у склад боєприпасів окупантів.