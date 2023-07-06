5 липня, в результаті ракетних ударів, здійснених з боку росії, щонайменше дві особи загинули, а ще 10 отримали поранення в Херсонській області. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу противник здійснив 84 обстріли, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА, - повідомляє голова ОВА.

Також він зазначив, що ворог випустив по місту Херсон 38 снарядів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 2 людей загинули, ще 10 (з них - 1 дитина) дістали поранення.