Війська рф випустили по Херсонщині понад 400 снарядів: є двоє загиблих [ Редагувати ]
5 липня, в результаті ракетних ударів, здійснених з боку росії, щонайменше дві особи загинули, а ще 10 отримали поранення в Херсонській області. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу противник здійснив 84 обстріли, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА, - повідомляє голова ОВА.
Також він зазначив, що ворог випустив по місту Херсон 38 снарядів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 2 людей загинули, ще 10 (з них - 1 дитина) дістали поранення.
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