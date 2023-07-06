Рікі Мартін розлучається з чоловіком [ Редагувати ]
Пуерториканський гей-співак Рікі Мартін розлучається зі своїм чоловіком - сирійсько-шведським художником Джваном Йосефом після шести років шлюбу. Про своє рішення подружжя повідомило у спільній заяві журналу People.
Про причини розлучення не повідомляється.
Ми вирішили розірвати наш шлюб з любов'ю, повагою та гідністю до наших дітей, шануючи те, що ми пережили як пара всі ці чудові роки. Наше найбільше бажання зараз - продовжувати мати здорову сімейну динаміку та стосунки, засновані на мирі та дружбі, щоб продовжувати спільне виховання наших дітей, зберігаючи повагу та любов, які ми відчуваємо один до одного.
51-річний Мартин і 38-річний Йосеф познайомилися в Instagram у 2015 році і через півроку почали зустрічатися. У 2018 році вони одружилися.
У подружжя двоє дітей - дочка Люсія, яка народилася в 2018 році, і син Ренн, який народився в 2019 році. У автора хіта "Livin' La Vida Loca" також є сини-близнюки Маттео і Валентино, які народилися в 2008 році.. Він продовжить виховувати їх як батько-одинак.
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