Известный пуэрториканский поп-музыкант Рики Мартин удивил поклонников сменой имиджа. Рики поделился с поклонниками новым снимками с отдыха возле океана.

Соответствующие фото 49-летний исполнитель опубликовал на своей страничке в Instagram.

Читайте также Ани Лорак попрощалась с украинцами

На фото певец позирует в новом образе - он выкрасил бороду в платиновый блонд. "Когда скучно, есть отбеливатель", - подписал снимок Рики Мартин.

"Блондинкам веселее", "Я бы тоже осветила волосы!", "Вот как выглядит моя борода, когда я НЕ крашу ее", - пишут подписчики в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода шокировала сменой имиджа. На фото певица позирует в длинной шубе необычной расцветки. Светлана запечатлена с длинными афрокудрями и ярким макияжем.

Также читайте, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.

Мы также сообщали, что Леся Никитюк шокировала экстравагантным образом. На фото ведущая позирует в ярко малиновом наряде в стиле 60-тых. Образ дополнили объемная укладка и яркий макияж.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.