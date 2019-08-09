Известный исполнитель Рики Мартин впервые засветил лицо своей с мужем Джваном Йосефом дочери Люсии. Фото с девочкой, которой уже семь месяцев, было опубликовано певцом в Instagram.

"Свет моих глаз", - подписал фото 47-летний артист.

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