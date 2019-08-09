Рики Мартин впервые показал дочь от Джвайна Йосефа [ Редактировать ]
Фото: Рики Мартин
Известный исполнитель Рики Мартин впервые засветил лицо своей с мужем Джваном Йосефом дочери Люсии. Фото с девочкой, которой уже семь месяцев, было опубликовано певцом в Instagram.
"Свет моих глаз", - подписал фото 47-летний артист.
Публикация от Ricky (@ricky_martin)
Раньше сообщалось о том, что
по теме
Prev Next
08 августа 2019 20:20
"Выставила на камеру все прелести": Седокова возмутила сеть новым фото
Седокова часто радует поклонников новыми фото и видео публикациями
07 августа 2019 13:16
Валентина Гафта срочно госпитализировали
Народный артист СССР Валентин Гафт оказался в больнице
07 августа 2019 12:30
Леонардо Ди Каприо женится: кто стал избранницей легенды
В СМИ появилась информация о помолвке Леонардо Ди Каприо
07 августа 2019 07:56
"Уже две недели разведены": новое видео Наташи Королевой взбудоражило поклонников
Новое видео Тарзана и Королевой вызвало бурю комментариев в сети
02 августа 2019 16:34
Ночные гонки, танцы на крыше и выбитые окна: чем удивила экс-"Виа Гра" в новом клипе
Экс-участница группы "Виа Гра" шокировала новым клипом